Gehorsam & Moral (in COVID-Zeiten)

Wodurch unterscheidet sich ein Soldat von einem Zivilisten? Durch den Gehorsam und ein hohes Maß an Konformität. Sein Verhalten ist nicht mehr individuell, sondern wird bestimmt durch die Zugehörigkeit zur „Einheit“. Durch das Tragen der Uniform, das Marschieren „im Gleichschritt“, usw. wird die kollektive, starre Befolgung von aufgezwungenen Verhaltensnormen Teil der sozialen Identität und des Selbstwertgefühls.

Normalerweise lassen sich Menschen nicht gern „herumkommandieren“, weil es entwürdigend ist, wenn man zu einem Befehlsempfänger degradiert wird. Doch Soldaten lassen sich das gefallen, weil sie die militärische Autorität als legitim ansehen.

Warum? Weil ihnen eingetrichtert wird, das der militärische Drill ja für einen „guten Zweck“ stattfindet bzw. erforderlich ist: Die Verteidigung des „Vaterlandes“, also der Schutz der Bevölkerung vor einem gefährlichen Feind. Der antrainierte Gehorsam wird dann auch noch mit moralischen Werten aufgeladen wie Ehre, Treue und Tapferkeit.

Auf diese Weise empfindet der Soldat den Verlust seines freien Willens nicht mehr als entwürdigend, sondern ist sogar stolz darauf, dass er sich diesem Regime unterordnet. Exemplarisches Verhalten wird dann noch mit Abzeichen und Ehrungen belohnt, während „Befehlsverweigerung“ durch Strafen geahndet wird.

Damit kommen wir zu den „COVID“-Soldaten.

Gemeint sind damit jene Menschen, die allen Anordnungen der Regierung brav folgen, ohne darüber nachzudenken, ob diese gerechtfertigt, legal oder sinnvoll sind. Sie tun das nicht, weil sie dumm sind, sondern weil man sie manipuliert hat.

In einer „Corona-Ausschuss“ Sitzung sagte ein Psychologie-Professor, es sei die fehlende “Moral-Kompetenz”, die bei der Mehrheit der (deutschen) Bevölkerung zur Akzeptanz der unsinnigen Restriktionen und Grundrechtseingriffe geführt habe.

Ich halte das für völligen Blödsinn.

Menschen sind moralische Wesen und moralische Empörung lässt sich hervorragend als politische / psychologische Waffe instrumentalisieren, weshalb Angriffskriege immer als „notwendige“ Gefahrenabwehr gegen einen äußeren Feind präsentiert werden, oder als moralische Pflicht, weil ein furchtbarer Bösewicht im Ausland zur Strecke gebracht werden muss, der sein Volk unterdrückt und keine politische Opposition duldet (Irak, Libyen, Syrien, etc.). Diesen Schurken zu beseitigen, wird also als „gute Tat“ dargestellt, mit der der Westen beweist, dass seine „Werte“ auch mit dem „Schwert“ (Bomben u. Terror-Methoden) verteidigt werden. Das ist ja nichts Neues (siehe Bild: englische Propaganda zur Rekrutierung „Freiwilliger“ im ersten Weltkrieg; Im Hintergrund die „Lusitania“, deren Versenkung auch eine „PsyOp“ war)

Die brutale Gewalt und der Völkerrechtsbruch werden also mit scheinbar moralischen Motiven „reingewaschen“, da man ja nur einem unterdrückten Volk „zu Hilfe kommt“ und demokratische Grundsätze verteidigt.

Zur Legitimation dieser Verbrechen hat die NATO einen wunderbaren Slogan erfunden: „RESPONSIBILITY TO PROTECT“ (R2P) also die moralische Verantwortung, andere zu beschützen (bzw. „unsere Werte“ zu verteidigen).

Genau die gleiche „Masche“ wird seit einem Jahr bei „Corona“ (jetzt: COVID-19) angewendet. Das Ziel der „strategischen Kommunikation“ ist unsere Wahrnehmung der „Krise“ so zu steuern, dass (nicht nur durch Angst) der breite GEHORSAM sichergestellt ist – egal wie absurd und schädlich die Maßnahmen sind.

Das hat nichts mit fehlender moralischer Kompetenz zu tun. Im Gegenteil, die vorhandene Moral wird als psychologische Waffe benutzt. Ein Beispiel:

Nur zwei Wochen nachdem die WHO im Jänner 2020 einen PHEIC erklärt hatte, verfasste die SAGE-Kommission ein Papier, in dem der britischen Regierung geraten wurde, den Gehorsam der Bevölkerung durch gezielte, psychologische Manipulation zu gewährleisten und zwar mittels „hard-hitting emotional messaging“. Die zentrale Botschaft lautete also:

„ Messaging needs to emphasise and explain the DUTY to protect others ...“ Use the media (MSM) to increase sense of personal threat. (Siehe auch “Panikpapier” in Deutschland)

Use the media (MSM) to increase sense of responsibility to others. Use social disapproval for failure to comply.

Die Befolgung grotesker, völlig überzogener Verhaltensregeln wurde also nicht in erster Linie mit medizinischer Notwendigkeit begründet (die es ja auch nicht gibt), sondern als moralische Verpflichtung des anständigen Bürgers gegenüber seinen Mitmenschen dargestellt. (Wer nicht mitmacht, wird mit Verachtung bestraft)

Du trägst die Maske, um andere nicht anzustecken. Du besuchst Deine Oma nicht mehr, um sie zu schützen. Du umarmst und triffst Deine Freunde nicht mehr, weil Du ein braver, verantwortungsvoller Bürger bist. (Und wenn Du ganz bescheuert-brav bist, setzt Du auch noch beim Joggen und Radfahren eine Maske auf!)

,, Es muss stetig an den „Gemeinsinn” und ddie „Verantwortung jedes Einzelnen” appelliert werden.“ (Dt. Version)

Wer diese „Message“ erst einmal verinnerlicht hat, wird früher oder später intolerant oder feindselig gegenüber jenen werden, die sich nicht an diese„moralische Pflicht“ halten. Dieser Trend wurde dann noch durch weitere manipulative Slogans verstärkt:

„Enjoy yourself and kill a granny“

Ein moralisches Stigma-Label für Non-Konformisten, dass dafür sorgt, dass die Frustration und der psychologische Stress, den die Einhaltung der bescheuerten Verhaltensregeln längerfristig auslöst – bei den „Braven“ – sich nicht gegen die Verantwortlichen richtet (also die Regierung), sondern gegen die Non-Konformisten und Kritiker.

So werden aufkommende Aggressionen kanalisiert und das organisierte „social disapproval“ sorgt dafür, dass nur sehr wenige Menschen längerfristig diesem sozialen Druck standhalten.

Ein zweiter Aspekt muss aber noch beachtet werden, damit die Erziehung bzw. Manipulation zum Gehorsam verständlich wird:

Wie bringt man die Leute dazu, auch unmenschliche und unrechtmäßige Regeln einzuhalten?

Der große deutsche Sozial-Psychologe Erich Fromm hat dazu schon 1962 wichtige Überlegungen veröffentlicht und zwar in seinem Buch: (Ungehorsam: Warum Freiheit bedeutet, sich der Macht entgegenzustellen)

ON DISOBEDIENCE: Why FREEDOM means saying NO TO POWER

„Obwohl dieses Buch im Kontext des Kalten Krieges entstanden ist (mit der akuten Gefahr eines Atomkrieges zwischen den USA und der Sowjetunion) haben die Gedanken von Fromm nichts an Aktualität verloren. Hier eine wichtige Passage:

„Der Mut, sich einer Autorität entgegenzustellen (im Namen des Gewissens oder des Glaubens) aber auch um sich intellektuell weiterzuentwickeln, beruht auf der Fähigkeit, ungehorsam zu sein, sich gegen die Unterdrückung freier Gedanken zu wehren.

Wenn diese Fähigkeit zum Ungehorsam den Anfang der menschlichen Emanzipation darstellte (Adam und Eva im Garten Eden verstoßen gegen das „göttliche Gebot“…), dann könnte der vorherrschende Gehorsam (also die Unfähigkeit, sich gegen eine Macht aufzulehnen) sehr wohl deren Ende bedeuten und ich meine das nicht symbolisch…“

In Ergänzung zu Fromm ist auch eine Betrachtung des berühmten „Milgram-Experiments“ (Universität Yale, 1962) hilfreich, um den Gehorsam der Bevölkerung in Zeiten der „COVID-Tyrannei“ zu verstehen.

· Stanley Milgram wollte untersuchen, wie weit Menschen gehen, um die Anweisung einer „Autorität“ zu befolgen – selbst wenn dadurch andere Personen zu Schaden kommen (bis hin zu Folter).

· Die Teilnehmer waren 40 Männer zwischen 20 und 50 Jahren aus allen sozialen Schichten. In ihrer Rolle als „Lehrer“ mussten 20 davon für eine falsche Antwort dem jeweiligen „Schüler“ (also den anderen 20 Teilnehmern) durch Umlegen eines Schalters einen elektrischen Schlag verabreichen, wobei die Spannung in jeder Runde erhöht wurde. Alle erreichten einen kritischen Punkt, (sie hörten Schmerzensschreie der Opfer) an dem sie einen Gewissenskonflikt erlitten:

· Mache ich weiter (weil der Leiter des Experiments es verlangt) oder höre ich auf, weil mein Gewissen das verlangt.

Wenn sie zögerten, versuchte der “wissenschaftliche Leiter” sie durch autoritäre Anweisungen zum Gehorsam zu bewegen: Z.B.

„Es ist unbedingt notwendig, dass Sie weitermachen.“

Das Ergebnis: 65% der Teilnehmer (der “Lehrer”) gingen bis zum Maximum der „Strafe“: 450 Volt. Alle Teilnehmer gingen bis 300 Volt (was sehr schmerzhaft und gefährlich ist –

Links im Bild einer der „Lehrer“, der mit den Nerven am Ende ist, aber weitermacht, nachdem ihm der Leiter gesagt hatte, er (der Wissenschaftler) übernehme die Verantwortung für die Folgen (der „Schüler“ hatte schon mehrfach gerufen, man solle ihn doch rauslassen, er halte die Elektroschocks nicht mehr aus…)

doch die „Lehrer“ wussten nicht, dass die Elektroschocks nur simuliert und sie selbst die Versuchsobjekte waren.

Am Ende des Videos, das die Forscher aus Yale aufgenommen haben, kann man folgendes hören: (Originalton Englisch)

„Diese Leute sind keine Sadisten, der Kontext ihrer Handlungen muss immer berücksichtigt werden: (eine „Labor-Situation“). Das Ergebnis ist verstörend – man kann sich nicht darauf verlassen, dass die „Menschlichkeit“ Brutalität und unmenschliche Behandlung (anderer Menschen) auf Anweisung einer (böswilligen) Autorität verhindert.

Sie tun, was ihnen angeschafft wird, ohne dass das Gewissen sie zurückhält, so lange sie glauben, dass die Anweisung von einer legitimen Autorität kommt (die sagt, es sei „notwendig“, das zu tun).

Wenn uns (als Wissenschaftler) das schon gelungen ist, muss man sich fragen, wozu erst eine Regierung mit ihrer noch viel größeren Autorität und Macht in der Lage ist …“

Die COVID-Tyrannei (60 Jahre später) zeigt, dass diese Manipulation immer noch erschreckend gut funktioniert.

Milgram kam zu dem Schluss, dass der Gewissenskonflikt meistens zugunsten der anordnenden „Autorität“ ausgeht, wenn der Handelnde die Verantwortung für die (schädlichen) Folgen seines Tuns auf andere abladen kann (klassisches Beispiel: Ich habe ja nur Befehle ausgeführt). Er handelt dann nicht mehr als autonomes Wesen, sondern führt nur den Willen anderer aus.

Das tun alle, die immer wieder medizinisch sinnlose, entwürdigende Zwangs-Maßnahmen durchführen (wie die Massentests).

Beim Militär ist der antrainierte Gehorsam ja die Voraussetzung für ein Funktionieren des ganzen Apparates doch wie sieht es bei Zivilisten aus?

Die meisten Menschen halten sich an Anweisungen oder befolgen Vorschriften kritiklos, wenn sie die Autorität der zuständigen Person oder Institution als legitim bzw. als moralisch „richtig“ einstufen. In einem Krankenhaus z.B. hält man sich an die Anweisungen der Ärzte und Pfleger, weil man davon ausgeht, dass diese fachlich und moralisch „richtig“ handeln und den Patienten nur helfen wollen, wieder gesund zu werden. (Wobei viele Patienten vergessen, dass sie auch das Recht haben, eine Behandlung abzulehnen, also ihre Zustimmung erforderlich ist; zur Impf-Autorität der Ärzte – siehe Anhang…)

Das Paradebeispiel für diesen Effekt sind die WHO, die CDC oder das RKI.

Die angenommene „moralische Autorität“ z.B. einer „Welt-Gesundheitsorganisation“ in Verbindung mit Fachwissen reicht aus, damit Regierungen (aber auch Journalisten, „Intellektuelle“ u. Richter), kritiklos den „Empfehlungen“ oder Anweisungen dieser Institutionen folgen. Die Vorstellung, dass es sich dabei um Korruption oder unlautere Motive handeln könnte (die Pharmaindustrie hat Züge des organisierten Verbrechens und die Korruption in der Medizin wird tabuisiert – siehe „Lug & Trug“ auf diesem Blog), wird sofort mit dem Stigma-Begriff „Verschwörungstheorie“ als lächerliche Spinnerei abgetan.

Wenn wir aber das Gefühl haben, dass die ausgeübte Autorität nur auf Macht basiert, also die erlassenen „Vorschriften“ nicht dazu dienen, Schaden zu verhindern oder ein geregeltes Zusammenleben zu ermöglichen, dann nimmt die Bereitschaft zum Gehorsam dramatisch ab und die Bereitschaft zum Protest (Widerstand) nimmt zu. Was bedeutet das im Hinblick auf die „COVID-Tyrannei“?

THE MORAL HIGH-GROUND

“Nichts hindert uns daran, die grausamsten Dinge im Namen der Moral zu tun.” (Erich Fromm)

Das „Abstand-halten“ und die Masken-Pflicht sind unwirksame, unmenschliche, die Würde verletzende Verhaltensregeln, unter denen besonders die Kinder leiden. Die Unrechtmäßigkeit dieser grotesken Vorschriften wiegt noch schwerer, wenn man verstanden hat, dass die Kinder als Überträger eines „pandemischen Virus“ (mit einer IFR von 0,15%) praktisch keine Rolle spielen und auch selbst so gut wie nie krank werden. Ihre epidemiologische Rolle ist eigentlich nur positiv, weil sie als „Puffer“ fungieren, also die Ausbildung der Herdenimmunität fördern. (Umso perfider die Suggestion, sie würden zur Gefahr für die Großeltern)

Alle, denen das „Kindeswohl“ am Herzen liegt (insbesondere die Lehrer) müssten also – dem Gebot der Menschlichkeit folgend – die strikte Einhaltung der „Vorschriften“ an ihren Schulen in Frage stellen und sich letztlich dagegen wehren.

Der Grund, warum die meisten Lehrer und Schuldirektoren das nicht tun, ist (neben Unwissenheit) genau der o.a. Missbrauch moralischer Grundsätze (niemand will sich vorwerfen lassen, er habe durch Nicht-Befolgung einen „Ausbruch“ verursacht…)

Wenn sie akzeptiert haben, dass die Maßnahmen der Regierung der Prävention dienen, also Schaden abwehren (Überlastung der Spitäler, Todesfälle und menschliches Leid verhindern, etc.), dann sehen sie es als ihre moralische Pflicht an, diese Verordnungen umzusetzen.

Dieses manipulative „Framing“ sorgt dafür, dass Kinder (bzw. deren Eltern), die sich dagegen wehren, automatisch als unmoralisch, irrational und als „Gefährder“ wahrgenommen werden. Diese werden dann stigmatisiert, diskriminiert und letztlich ausgegrenzt – alles im Namen der Moral.

Es war ja auch kein Zufall, dass im Dritten Reich sehr häufig der positive besetzte Begriff des „Schutzes“ missbraucht wurde: „Schutzhaft“, Schutz-Staffel“ (für SS) usw. damit wurden die ungeheuerlichsten Verbrechen zu edlen Taten verklärt…

„Die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat“ (Februar 1933)

(Gegenwart: Der Gipfel der Ironie ist die Bezeichnung des deutschen Inlandsgeheimdienstes als „Verfassungsschutz“)

Verstärkt wird diese Dichotomie noch dadurch, dass sich die „Braven“ durch ihren Gehorsam (moralisch) über die Verweigerer erheben können. Diese werden dann die „Schmuddelkinder“ des techno-faschistischen Zeitalters, mit denen man sich nicht mehr abgeben kann und die schließlich zu Opfern einer medizinischen Apartheid werden.

UND DAS GEWISSEN?

Fromm unterscheidet zwischen der Befolgung eines „humanistischen Gewissens“ und einem „autoritären“ Gewissen, das eigentlich von außen kommt, aber nicht als solches wahrgenommen wird, weil wir die Autorität dahinter verinnerlicht haben. Jeder Gehorsam gegenüber solchen Einflüssen, schwächt das humanistische Gewissen, die Fähigkeit, selbst zu urteilen und sich auf seine innere Stimme zu verlassen.

Doch auf andere zu hören, kann durchaus richtig sein, sagt Fromm, man muss aber unterscheiden zwischen:

Rationaler Autorität : stützt sich auf Wissen, Kompetenz

: stützt sich auf Wissen, Kompetenz Irrationaler Autorität: basiert auf Macht und benützt in erster Linie die Erzeugung von Angst, um Gehorsam zu erreichen;

Das „humanistische Gewissen“ ist für Fromm die “innere Stimme” jedes Menschen, die sich nicht von äußeren Sanktionen und Belohnungen manipulieren lässt. Unsere Intuition sagt uns, was menschlich und unmenschlich ist, was das Leben fördert und was nicht. Dieses moralische Empfinden ist das, was uns menschlich macht.

Und genau das wird für „COVID“ als psychologische Waffe massiv missbraucht, wie man hier sieht:

Suggestion: Wer sich NICHT impfen lässt, dem sind seine Mitmenschen egal. Er ist moralisch „minderwertig“, eigentlich ein Arschloch. Wir erinnern uns an die – unglaubliche – Aussage von Herrn Spahn, die Privilegierung der Geimpften sei durchaus gerechtfertigt, weil „sie niemandem mehr ein Intensivbett wegenehmen“ (!).

Das ist nicht nur eine unmenschliche Haltung sondern auch eine Aussage, die keine reale Grundlage hat, denn gerade die Geimpften sind immer häufiger in Krankenhausbetten anzutreffen …(siehe Israel und England)



Diese Menschen zweiter Klasse verdienen es also, bestraft zu werden: Durch zunehmende Diskriminierung und Stigmatisierung wird Intoleranz geschürt (das hatten wir doch schon mal …), die Solidarität verhindert und einen immer größeren, gesellschaftlichen Graben erzeugt.

Die Feindseligkeit gegenüber den Impf-Verweigerern nimmt in England und den USA bereits aggressive, pathologische Formen an und das, obwohl die Injektion der gentechnisch erzeugten mRNA- („Impfung“) eine Ansteckung nicht verhindert.

Fromm vertrat die Auffassung, dass “die Auflehnung gegen Autoritäten unseren Charakter weiter entwickelt”, doch viele Menschen das Mitlaufen mit der Herde vorziehen, weil ihnen die Konformität Sicherheit gibt. Wenn man das glaubt und tut, was allgemein als „richtig“ gilt (wie Maske tragen), dann fühlt man sich akzeptiert und geachtet als „braver Bürger“.

Diese Eigenschaft des Menschen, sich anzupassen um akzeptiert zu werden, spielt auch eine wichtige Rolle bei Berater-Gremien und führt zum Phänomen des „group-think“: Alle denken schließlich nur mehr „in eine Richtung“ und attackieren jeden, der diese Harmonie stört (was besonders bei Ärzten verheerende Folgen haben kann).

Die Befolgung des humanistischen Gewissens erfordert es, nicht auf „die autoritäre Stimme“ im Kopf zu hören, die häufig als „seine Pflicht erfüllen“ interpretiert wird. Also auch hier wieder das moralische Framing, das Gehorsam fördert.

FAZIT: Der fehlende Widerstand gegen unmenschliche, destruktive und unnötige Verhaltensregeln stützt sich also auf eine perfide, psychologische Manipulation der Wahrnehmung die eine Art Inversion der Milgram-Experimente ist:

Milgram: Du musst gehorsam sein, auch wenn dabei andere Menschen zu Schaden kommen.

COVID: Wenn Du NICHT gehorsam bist, werden durch DICH andere Menschen zu Schaden kommen. (Schuld!)

Die strikte Befolgung der Verhaltensregeln wird also zur moralischen Pflicht und damit wird jeder Widerstand dagegen als unmoralisch und/oder irrational angesehen. Dadurch entsteht eine soziale Kluft zwischen den „Braven“ und den „Gefährdern“, die man dann noch mit dümmlichen Stigma-Etiketten wie „COVID-Leugner“ diffamieren und ausgrenzen kann.

Eine Solidarisierung der Bevölkerung – gegen die politische Tyrannei – wird damit effektiv verhindert.

Die Rolle der Politiker (mit Ausnahme der wenigen „Insider“, die an der Inszenierung des perfiden Schauspiels beteiligt sind) besteht darin, hier die „elektrischen Schläge“ an die Bevölkerung zu verabreichen, – egal welche enormen wirtschaftlichen und sozialen Schäden dabei angerichtet werden – weil auch sie den moralischen „Köder“ geschluckt haben und sich kein Politiker vorwerfen lassen will, er habe „zu wenig getan“.

Dank abstruser „mathematischer Modelle“ wird ständig ein Horrorszenario an die Wand gemalt, das „eintreten könnte“, wenn sie nicht bereits sind, stets die noch härtere Maßnahme zu ergreifen … und das auf der Grundlage pseudo-wissenschaftler Messmethoden (nicht validierte, falsch interpretierte PCR- und Lateral Flow Tests, die hunderte Millionen verschlingen und als Massen-Screening völlig sinnlos sind…)

Aber das ist die Krux des ganzen absurden Theaters:

The implication is that pseudo- scientific, homogenized “knowledge” is used to justify political decisions which are irrational, tyrannical and unconstitutional.

Völlig irrationale und wissenschaftlich nicht begründbare Eingriffe in Grundrechte werden in einem trojanischen Pferd „als notwendige Schutzmaßnahmen“ präsentiert und dieser perfide Machtmissbrauch wird dann auch noch als moralische Verantwortung verkauft, mit der man „Leben retten“ wolle.

Fromm hat richtig erkannt, dass die beste Garantie für Gehorsam dann gegeben ist, wenn sich die Autorität als „all-wise and all–good“ präsentiert, wie jene „Experten“, die in COVID-Berater-Gremien sitzen und die Regierungen beraten, wobei deren Verbindungen zur Pharmaindustrie oder zu Milliardärs-Psychopathen wie Bill Gates natürlich unerwähnt bleiben.

Die schleichende Militarisierung der Gesellschaft (Leben wie in der Kaserne, Verlassen nur mit Genehmigung und Zugang zu Restaurants u.a. Einrichtungen nur mit „Passierschein“) wird ja bereits Realität, aber selbst die Einführung eines „Impf-Passes“ (der völlig irrational ist, weil die Impfung keine Garantie für Immunität geben kann und die „breakthrough-cases“ (Infektion trotz Impfung) in den USA bei Stand 10.000 von der CDC nicht mehr regulär gezählt wurden und der „positiv“ Ct-Wert auf 28 reduziert wurde, damit die „Fälle“ nach Impfung runtergehen) ruft wenig Empörung hervor, weil auch hier wieder die „moralische Keule“ zuschlägt.

Man muss den „Folgsamen“ klar machen, dass sie gewaltig in die Irre geführt werden: Ihr Verhalten ist EBEN NICHT moralisch „anständig“, es hat keinen schützenden Effekt, verhindert keine Ansteckung, sondern erfüllt nur den Zweck der psychologischen Konditionierung zum Gehorsam und verhindert die Rückkehr zur Normalität (die Maske suggeriert Gefahr, wo keine ist).

ANHA NG

Welche Art von AUTORITÄT haben die ÄRZTE im Rahmen der COVID-Tyrannei?

Dazu möchte ich ein „Aha“-Erlebnis schildern, das ich vor kurzem hatte. Ich befand mich in einer kleinen Bäckerei und sprach mit der netten Verkäuferin über die Impfungen. Ich sagte gerade zu ihr

„Wissen sie eigentlich, wie gefährlich die Impfungen sind“?

als zwei Männer die Bäckerei betraten. Einer davon reagierte darauf und sagte zu mir (in aggressivem Ton):

Reden Sie keinen Blödsinn!

Ich war für ein paar Sekunden wie vor den Kopf gestoßen, antwortete dann aber:

Haben Sie den Assessment-Report der EMA (für Pfizer-Biontech) gelesen? Keine Antwort darauf, stattdessen:

Ich bin Arzt!

Darauf ich: Wissen Sie eigentlich, wie diese Gentech-Impfstoffe hergestellt werden? (Keine Antwort)

Daraus kann man ableiten, dass die Antwort auf beide Fragen „Nein“ ist. Ich stellte dann eine letzte Frage:

Wenn Sie Arzt sind, können Sie mir doch sicher erklären, welchen Effekt das kationische Lipid im Zytoplasma hat?

Wieder keine Antwort. (Damit hatte er nicht gerechnet). Dem anderen Mann war die Sache sichtbar peinlich …

FAZIT: Der Arzt hatte offenbar keine Ahnung, was wirklich hinter der „sicheren Impfung“ steckt, wie die LNPs oder die rekombinanten Adenoviren produziert werden, dass es keine Daten zur Toxikologie, Pharmakokinetik und –dynamik gibt, also die „bedingte Zulassung“ trotz unerforschter Risiken – extrem fahrlässig – erfolgte und die Langzeitfolgen (wie z.B. Auto-Immun-Krankheiten) nicht absehbar sind.

Sein überhebliches Auftreten stützte sich ausschließlich auf seine AUTORITÄT als Arzt (sein medizinisches Wissen).

Eine sachliche, höfliche Debatte hätte damit begonnen, zu fragen WARUM ich die Impfungen für gefährlich halte. Er hätte dann Argumente anführen können, die meine vielleicht widerlegen. Das konnte er aber nicht, weil er sich nicht die Mühe gemacht hatte, (wie ich) monatelang Informationen zu sammeln, die erst eine Urteilsbildung möglich machen.

Ärzte beziehen den Großteil ihrer Informationen von der Pharmaindustrie. Sie tritt als großzügiger Sponsor von „Fortbildungsveranstaltungen“ auf, lässt Studien von „Ghost-writern“ schreiben und die Pharmavertreter haben häufig eine „innige“ Beziehung zu den niedergelassenen Ärzten. (Siehe dazu die beiden Bücher, die ich in „Lug & Trug“ vorgestellt habe).

Die meisten Ärzte haben kein vertieftes oder gar kritisches Wissen über Impfungen. Sie übernehmen einfach das herrschende Dogma, dass Impfungen immer etwas Gutes sind und jeder, der das bezweifelt, wird wie ein Häretiker oder Dummkopf behandelt.

Erkenntnis: Die „moralische Autorität“ der Ärzte (als Impfberater) kann man jedenfalls vergessen …