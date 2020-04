Wir befinden uns im rechtlichen Ausnahmezustand.

Unter dem Deckmantel der Seuchenbekämpfung werden Grundrechte verletzt, totalitäre Überwachungsmethoden zum akzeptierten Alltag und die Massen verhalten sich nicht nur wie gehorsame Untertanen, sondern ein Teil davon entwickelt eine „Blockwart“-Mentalität, die schwer zu ertragen ist (neudeutsch: „self-policing“, alt-deutsch: Denunzieren)

In Albanien verprügelt die Polizei Menschen, die sich gegen die drakonischen Ausgangssperren wehren. In Italien werden Leute den Behörden „gemeldet“, weil sie sich auf einer Parkbank sonnen und Priester werden bestraft, weil sie Begräbnisse abhalten. In Dänemark wurden Teile der Verfassung (Menschenrechte) außer Kraft gesetzt, um medizinische Zwangsmaßnahmen durchsetzen zu können. In Deutschland werden Impfzwänge eingeführt und immer mehr Verbote erteilt … what next?

Sie haben uns einen „Carl-Schmitt“-Virus (der das Gehirn angreift) geschickt, damit diese Tyrannei akzeptiert wird.

Im völlig technisierten 21. Jahrhundert kommen totalitäre Systeme nicht so primitiv daher, wie im Dritten Reich. Es gibt keine brüllenden Demagogen mehr, die das Volk mit Brandreden und Massenaufmärschen zu einer verdummten Manövriermasse machen. Dank der „Digitalisierung“, die immer mehr in alle Lebensbereiche eindringt, und der homogenisierten Fließband-Journaille schlittern die Massen in das totalitäre System hinein, ohne es zu merken. Schlimmer noch – sie machen es erst möglich, weil sie all die „smarten“ Anwendungen („apps“) und Geräte verwenden, ohne zu hinterfragen, welchen Zweck diese tatsächlich haben und welche Risiken damit verbunden sind.

In dem wunderbaren Film „Der Club der toten Dichter“ gibt es eine Szene, in der eine kleine Gruppe von Schülern, nach Aufforderung durch den Lehrer, im Schulhof einfach herumgehen soll. Am Anfang hat jeder noch eine eigene „Gangart“, doch bald marschieren sie im Gleichschritt. Der Lehrer (der unangepasste Mister Keating, der die Entwicklung von „Frei-Denkern“ als Erziehungsziel hat) will damit etwas demonstrieren:

Die Neigung der Menschen zum Konformismus, also sich anzupassen an das. was andere tun; bei etwas „mitmachen“, nicht weil man darüber nachgedacht hat und etwas für richtig befindet, sondern weil man das Bedürfnis nach Zugehörigkeit hat, man will akzeptiert sein, also macht man, was „alle“ (jedenfalls die meisten) tun und folgt den Anweisungen von „Autoritäten“.

Eine bemerkenswerte Analyse zum Thema Ungehorsam gibt es von Erich Fromm, ein großer deutscher „Denker“ und Philosoph, der leider nicht mehr lebt.

“At this point in history the capacity to doubt, to criticize and to disobey may be all that stands between a future for mankind and the end of civilization” (Fromm, 1962)

Die wenigen, die nicht mit „der Herde“ mitrennen und eine andere (Denk-)Richtung einschlagen, werden häufig attackiert, diffamiert und ausgegrenzt.

Das sehen wir gerade jetzt am Beispiel der anlaufenden „Corona-Virus“-Diktatur, die von unseren Regierungen und Schafs-Medien als „notwendig“ präsentiert wird. Wir haben in Deutschland wenigstens vier Wissenschaftler, die nicht mit der Herde mitrennen und sich –wie einst Galileo – den herrschenden Autoritäten entgegenstellen (und einen aus den USA, es werden mehr…):

Dr. Wolfgang WODARG: Lungenfacharzt, ehemaliger Amtsarzt und Fachmann für Epidemiologie

Prof. Sucharit BHAKDI,Mikrobiologe und Experte für Infektionskrankheiten.

Dr. Karin MÖLLING, „Grande Dame“ der Virologie, Forschungsleiterin am Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik (emeritiert), Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland (2018)

Dr. Claus KÖHNLEIN, niedergelassener Internist in Kiel, „Viren-Horror“ – Dissident; Buch: Virus-Wahn (Bild)

Prof.John IONNANIDIS, Top- Epidemiologe und Statistiker, Stanford Universität (USA)

Ich möchte (als Gedächtnisstütze und Argumentationshilfe) hier die wichtigsten Punkte dieser Experten zusammenfassen, die den offiziellen „Narrativ“ in den Medien gewaltig ins Wanken bringen

„Die bisher gesammelten Daten (über den Verlauf der Epidemie) sind völlig unzuverlässig.“ (Prof. Ionnanidis)

Corona-Viren spielen eigentlich keine große medizinische Rolle, weil sie nur leichte Infekte auslösen;

Bei jedem grippalen Infekt findet man verschiedene Virenarten und meistens auch Bakterien

und meistens auch Bakterien Der überwiegende Anteil der Erkrankungen verläuft ohne Komplikationen (wenn man ein ungestörtes Immunsystem hat).

Die „hohen Todesraten“ für COVID-19 erscheinen nur so – warum?

Der Tod tritt in Verbund mit anderen Krankheiten auf, aber nur das Virus gilt als Verursacher

auf, aber gilt als Verursacher Andere, entscheidende Risikofaktoren werden ignoriert und so das Bild völlig verzerrt z.B. Ältere Menschen mit Vorerkrankungen haben ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf bzw. zu sterben (siehe Daten ISS Italien)

Wenn man alle „Infizierten“ über einen längeren Zeitraum in die täglich publizierte Statistik einrechnet, kommen sehr hohe Zahlen zustande (die ansonsten gar nicht gemessen werden!).

Ich sage jetzt z.B. (fiktive Zahlen) , „in Bayern haben wir jetzt schon 3.000 Fälle (150 mehr als gestern und 280 mehr als vorgestern, usw.)“, dann entsteht der Eindruck, dass sich die Infektion massiv ausbreitet und somit auch die Gefahr für die Gesundheit immer größer wird.

„Das ist nicht nur falsch, sondern gefährlich irreführend“ (Bhakdi)

Dass aber der Großteil (75-90%) keine oder nur milde Symptome hat, bedeutet eben, dass diese nicht oder nur leicht erkrankt sind.

Symptome hat, bedeutet eben, dass diese nicht oder nur leicht erkrankt sind. Das Virus wird also bei den meisten Leuten vom Immunsystem in wenigen Tagen „neutralisiert“ und stellt somit keine besondere Gefahr für die Bevölkerung dar.

Nicht jeder, der „infiziert“ ist, wird auch krank, der Großteil hat nicht einmal Symptome, wird aber trotzdem als „gefährlicher“ Verbreiter angesehen. N.B. Wir tragen alle ständig jede Menge Viren mit uns herum (die befinden sich sogar in unserem Genom als Retroviren- siehe Mölling ), die mit uns in Symbiose leben und keine Gefahr sind.

Wenn die Krankheit schwer wird, sind also andere Faktoren miteinzubeziehen, vor allem der Immun-Status des Patienten und sein genereller Gesundheitszustand.

Wenn man die „Risikogruppe“ (hier Menschen über 65 mit chronischen Krankheiten) schützen will, muss man sie isolieren und nicht die ganze Bevölkerung! Man kann keine Immunität entwickeln, wenn man isoliert wird.

Die Ausrufung der „höchsten Alarmstufe“ hält Prof. Bhakdi für völlig überzogen und „eigentlich sinnlos“. Wie kommt er zu dieser Schlussfolgerung, wo doch die „rasante Ausbreitung“ einer Gefahr verhindert werden soll?

DAS RISIKO AN EINER KRANKHEIT ZU STERBEN (CFR- Case Fatality Rate)

Die Sterbezahlen sind kein Grund für Alarm und Angst. An der Grippe sterben in Deutschland jedes Jahr tausende Menschen und niemand hat deshalb großflächig RT-PCR Tests eingeführt(Saison 2018/19: 25.000; Mehr zu den Grippezahlen weiter unten).

Anders gesagt: Wenn man schon seit Jahren bei jedem, der einen grippalen Infekt hat, nach Corona-Viren gesucht hätte, hätte man auch meistens welche gefunden. Das hat aber niemand interessiert, weil diese keine große Rolle für die Mortalität spielen. (ES SEI DENN, sie wurden gentechnisch manipuliert, siehe den vorherigen Artikel auf diesem Blog).

In Deutschland sterben pro Tag mehr als 2.000 Menschen über 65. In ITALIEN sind es ca. 1.600. (Woran die meisten Menschen weltweit sterben – siehe weiter unten).

Von denen tragen wahrscheinlich einige Prozent eine Corona-Virenart in sich, doch es gibt viel gewichtigere Faktoren für das Sterben als virale Infektionen.

„Die offiziellen Zahlen über das Risiko, am „Coronavirus“ zu sterben (WHO: CFR 3,4%) sind bedeutungslos“. (Prof. John Ionannidis)

Warum? Weil die Tests sich auf jene Leute konzentrieren, die starke Symptome oder einen schweren Krankheitsverlauf haben. Dieser „Selection Bias“ (Fokussierung auf ein ausgewähltes Segment der Bevölkerung) verhindert aber, dass eine zuverlässige Risikoabschätzung stattfinden kann. Man bräuchte stattdessen Daten über die wirkliche Ausbreitung der Infektion in der Bevölkerung (zufälliges Sampling), die regelmäßig erhoben werden. Aber diese Informationen haben wir eben nicht, weil nur die “Auffälligen” getestet werden.

Prof.Dr. Ionnanidis hält (inmitten dieser mangelhaften Datenlage) eine CFR von 0,05-1% für realistisch. Das bedeutet also, dass schlimmstenfalls 1 von 100 Erkrankten stirbt (oder aber nur 5 von 10.000). Die extremen Maßnahmen bis zu Verletzung von Freiheits-/Grundrechten) wären in diesem Szenario aber völlig irrational.

Auch eine kürzlich veröffentlichte statistische Analyse aus China unterstützt diese Ansicht. Demnach ist die CFR tatsächlich viel niedriger, als ursprünglich angenommen, weil so viele „Infizierte“ gar keine Symptome hatten.

Dass alte Menschen mit chronischen Leiden (Bluthochdruck, Herz-u. Gefäßerkrankungen, Diabetes, Niereninsuffizienz, etc.) sich gegen solche Infekte nicht so gut wehren können, wie junge, gesunde Leute, ist ja nichts Neues (Auch an der jährlichen Grippe sterben viel mehr alte Leute) und kein Beweis für die „Gefährlichkeit“ des Virus, weil andere Risikofaktoren missachtet werden.

Dr. Ionnanidis betont, dass Corona-Viren jedes Jahr Millionen von Menschen infizieren und bei 3 bis 11% der Patienten nachzuweisen sind, die sich wegen Atemwegs-Infekten im Krankenhaus befinden. Doch weil es bisher niemand interessiert hat, ob CoV bei diesen Leuten nachgewiesen wurde (u.a. durch Autopsien), gab es auch keine Tests dafür. Sie „gingen also unter“ in dem Krankheitsgeschehen, das jährlich 60 Millionen Menschen das Leben kostet (dutzende andere, viel gravierendere Todesursachen).

DER ORGANISIERTE TUNNELBLICK

Herr Dr. Wodarg hat verdeutlicht, dass bei jedem „grippalen Infekt“ bzw. Atemwegserkrankungen verschiedene Virenarten agieren, (wobei die Corona-Viren eher eine untergeordnete Rolle spielen; Anteil: 1-15% der gefundenen Viren). Sich nur auf eine Art zu konzentrieren, bedeutet, dass alle anderen Viren (+ biologische und Umweltfaktoren) völlig aus dem Blickfeld geraten.

ES GIBT NICHT NUR „CORONA“ (SARS Cov-2)

Eine davon ist das Influenza-Virus, gegen das man sich zwar impfen lassen kann, doch damit wird eben nur ein „Spieler“ rausgenommen, wodurch die anderen Virenarten „mehr Platz“ auf dem Spielfeld erhalten. Der „grippale Infekt“ bzw. die „Grippe“ wird dadurch nicht verhindert. (Abgesehen davon, dass natürlich auch das Influenza-Virus laufend mutiert)

Die jährliche „Grippewelle“ fordert zigtausende Tote, aber selten wird untersucht, welche Viren dabei wirklich eine Rolle spielen.

In den USA wurden in der jetzigen „Saison“ ca. 1,1 Millionen Abstriche getestet und davon waren knapp 21% positiv für Influenza-Viren. In einer anderen Studie (Autopsie von Verstorbenen mit Atemwegsinfekten) waren es nur 18% der Proben.

Die Gesamtzahl der „grippalen Infekte“ (in den USA allein) wird jährlich auf 36 bis 51 Millionen Fälle geschätzt, wovon 22.000-60.000 sterben. (Daten: Prof. Ionnanidis)

Die Schwankungsbreite dieser Zahlen zeigt, wie wenig konkrete Daten dazu wirklich vorhanden sind. Es war den niedergelassenen Ärzten bisher ziemlich egal, welche Virenarten für das Grippegeschehen wirklich relevant sind, weil die „Grippe“ einfach als normaler Teil des Lebens (des Risikos) angesehen wird, es ja Impfung und Therapie gibt und das durchschnittliche Sterberisiko nicht sehr hoch ist (weniger als 1%).

Außerdem: Wenn jemand (der andere Krankheiten oder ein geschwächtes Immunsystem hat) beim Test „positiv“ ist und später stirbt, heißt das noch lange nicht, dass ihn das CoV (Corona-Virus) „umgebracht“ hat.

Wenn also z.B. in Deutschland 4 Millionen infiziert sind und es eine CFR von 0,5% gibt, dann würden 20.000 Menschen sterben. Das klingt nach viel, doch es sterben ohnehin jedes Jahr tausende an „Grippe“ (R-Infekten, die aber nicht besonders hervorgehoben werden). In der „Saison 2017/2018“ waren es ca. 25.000 Menschen in Deutschland (Dunkelziffer viel höher) und 182.000 Grippe-Fälle wurden durch Labordiagnostik bestätigt. Das hat aber niemand aufgeregt und es gab auch keine „Maßnahmen“ zur Eindämmung.

(Info zu den aktuellen Grippe-Zahlen und Viren-Tests in Deutschland am Ende des Beitrags)

Um die Dimension der Bedrohung durch Viren (Infektionen) richtig einschätzen zu können, müssen wir uns fragen:

WORAN STERBEN (BEI UNS) DIE MEISTEN MENSCHEN?

Was sehen wir hier?

Unter den Top 10 Todesursachen in den „reichen“ Industrieländern sind 9 KEINE Infektionskrankheiten, also nicht „ansteckend“. (Quelle: WHO).

Seit Jahren die „Nr.1“ sind – vermeidbare – Herz-Kreislauferkrankungen, an denen jedes Jahr 15 Millionen Menschen sterben. Sie gelten ja auch mittlerweile als „Volkskrankheiten“ gemeinsam mit Diabetes, COPD und Bluthochdruck (der natürlich auch zum Systemkreis Herz-Kreislauf-Gefäßstörungen gehört). Von der Krebs-Epidemie ganz zu schweigen (die natürlich nicht so spektakulär abläuft, wie eine plötzlich auftretende „Seuche“, sondern „schleichend“ ist.)

Doch was unternehmen unsere Politiker um diese erheblichen Sterberisiken (und das damit verbundene Leiden) zu senken?

Sorgen sie dafür, dass immer mehr ungesunde Nahrungsmittel nicht auf den Markt kommen? (Zumindest nicht beworben werden; bei steigenden Zahlen von Bauchspeicheldrüsen- und Darmkrebs)

nicht auf den Markt kommen? (Zumindest nicht beworben werden; bei steigenden Zahlen von Bauchspeicheldrüsen- und Darmkrebs) dass der überführte „Massenmörder“ Tabakrauch endgültig aus unserem Leben verschwindet und zwar durch ein Verkaufsverbot von Zigaretten u. anderen Tabakwaren )? (Erst 30 Jahre nachdem bekannt war, dass Passivrauch schädlich ist, wurde Rauchen in Gaststätten verboten!)

endgültig aus unserem Leben verschwindet und zwar durch ein )? (Erst 30 Jahre nachdem bekannt war, dass Passivrauch schädlich ist, wurde Rauchen in Gaststätten verboten!) dass dem Versprühen von zigtausend Tonnen Pestiziden auf unsere Äcker Einhalt geboten wird? Das eine enorm gefährliche Substanz wie Glyphosat nicht mehr zugelassen wird? (Dazu habe ich schon einige Beiträge geschrieben)

auf unsere Äcker Einhalt geboten wird? Das eine enorm gefährliche Substanz wie nicht mehr zugelassen wird? (Dazu habe ich schon einige Beiträge geschrieben) Dass tausende Chemikalien (deren Kombinationswirkung nie getestet wurde), die wahrscheinlich krebserregend oder krebsfördernd sind, aus dem Verkehr gezogen werden?

(deren Kombinationswirkung nie getestet wurde), die wahrscheinlich krebserregend oder krebsfördernd sind, aus dem Verkehr gezogen werden? Dass der chronische Elektrostress der von den hunderttausenden Mobilfunk-Antennen, WLAN-Hotspots, etc. ausgeht, und eine enorme Belastung für das Immun – und Nervensystem darstellt, eingedämmt wird?

der von den hunderttausenden Mobilfunk-Antennen, WLAN-Hotspots, etc. ausgeht, und eine darstellt, eingedämmt wird? dass die Ursachen für die unheilbaren Auto-Immun-Krankheiten – die (wie Allergien) dramatisch zugenommen haben, eruiert werden? (Umweltmedizin!)

Die Antwort auf all diese Fragen kennen wir ja … sie lautet NEIN. Das alles wird akzeptiert, weil das damit verbundene Risiko, krank zu werden, weniger wiegt als die Profite „der „Wirtschaft“.

Dass es in einem Land wie Deutschland eigene Krebs-Krankenhäuser für Kinder gibt (geben muss, weil heute 2-Jährige Leukämie bekommen!), das ist ein Skandal, ein Armutszeugnis für eine Politik, die „über Leichen“ geht (solange man sie nicht alle auf einmal sterben…). Dieses enorme Leiden der Kinder könnte verhindert werden, durch eine echte Gesundheitspolitik.

Aber wegen diesem Virus wird jetzt so ein Theater gemacht? In Grundrechte eingegriffen und das Denunzieren von Verweigerern (die ihre Kinder nicht einsperren und Oma und Opa nicht fernhalten) als Tugend dargestellt? Viele würden jetzt aufschreien und sagen:

Also bitte! Das ist doch notwendig, um die Ausbreitung zu verhindern! Diese Leute handeln doch verantwortungslos!

Auch zu diesem Argument (neben den o.a. Entgegnungen) kann man eine andere Perspektive haben:

Die soziale Isolation, das „Zusperren“ aller Orte, wo Menschen zusammenkommen, sich unterhalten, essen und trinken, lehren, lernen oder Sport treiben, Veranstaltungen besuchen, das Leben ein bisschen genießen wollen (was die Franzosen „Savoir Vivre“ nennen), erzeugt hohen psycho-sozialen Stress und dazu noch die Angst vor Ansteckung – das hilft dem Immunsystem garantiert nicht, sondern macht uns nur schwächer.

Aus China (Asia Times) gibt es bereits Meldungen über Depressionen, PT-Stress und andere negative Effekte auf die Psyche.

Prof: Bhakdi: „Ich finde sie grotesk, überbordend, und – direkt gefährlich – diese Maßnahmen sind selbstzerstörerisch…“

.Das „social-distancing“ Konzept kann auch „nach hinten“ losgehen, weil dadurch die Bildung der Herden-Immunität verhindert bzw. verzögert wird. Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen dieser „lock-down“ Maßnahmen können eine schwere Krise auslösen, die den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft gefährdet und totalitären Überwachungsmaßnahmen Tür und Tor öffnet.

(Wird die „Fassaden-Demokratie“ mithilfe eines Virus (als „Cover“) endgültig „erledigt“? Geht es bei dem Corona-Theater um etwas ganz anderes? Mit dieser Frage (und speziell Italien) beschäftigen wir uns im nächsten Beitrag.)

(Anmerkung: Die schweren Fälle von Lungenentzündung in der Lombardei werden hier in keiner Weise angezweifelt. Die angegebene Ursache aber sehr wohl)

UND DAS WICHTIGSTE ZUM SCHLUSS …

Zentrale Aussage von Dr. Köhnlein: Das klinische Bild (die Symptome, die der Arzt sieht) von Grippe, bzw. grippalem Infekt (Husten, Schnupfen, Kopfweh mit Fieber) also akute Atemwegserkrankungen mit verschiedener Ausprägung ist das gleiche wie bei „Corona“-Kranken; ohne den „Test“ und den Medien-Hype würden sie also nicht hervorstechen und es gäbe keine Aufregung.

Daten aus der medizinischen Praxis – Was sehen wir derzeit in Deutschland?

Zu den aktuellen Grippe-Daten in der Bundesrepublik meldet das Robert-Koch-Institut folgendes_ (Zahlen sind kumulativ, also seit Beginn der Grippe-Periode im Herbst 2019 werden sie laufend addiert; Die Daten werden vom RKI wöchentlich aktualisiert; hier 3 bzw. 2 Wochen dazwischen)

Daten: (Woche 7/2020)

98.500 Influenzafälle amtlich gemeldet,

Influenzafälle amtlich gemeldet, davon im Krankenhaus: 17.000

Todesfälle: 161 ; davon 86% älter als 60;

davon Pro 100.000 Einwohner waren ca. 1.800 Leute beim Arzt wegen einer Atemwegserkrankung

Daten: Woche 10/2020

145.258 Erkrankte gemeldet (+ 22.920 geg. Vorwoche),

Erkrankte gemeldet (+ geg. Vorwoche), davon im Krankenhaus: 23.276/16% (+ 2.903/13% )

(+ ) Todesfälle: 247

Daten: Woche 12/2020

177.009 Erkrankte gemeldet (+ 9.878 geg. Vorwoche),

Erkrankte gemeldet (+ geg. Vorwoche), davon bisher im Krankenhaus: 28.321 (16%) + 1.459/15%) )

(16%) + ) Todesfälle: 323 (bei 306 Influenza-Viren nachgewiesen) gestorben; davon 85% älter als 60 Jahre

Wenn ich jetzt in den Medien mit den Grippe-Daten genauso verfahre, wie mit „Corona“, dann würden Sie folgende Schlagzeilen lesen:

Schon fast 180.000 Menschen „erkrankt“ – in einer Woche fast 10.000 mehr– 323 Todesfälle – die Zahlen steigen weiter an …

Eine Epidemie! Sperren wir doch alle Leute mir grippalen Symptomen ein! Schließen wir die Schulen –denn die Dunkelziffer ist ja noch viel höher!

Merken Sie was? Die Zahl derjenigen mit nur geringen oder gar keinen Beschwerden, geht in dieser Statistik völlig unter. Das Gleiche passiert jetzt mit dem „Corona-Virus.

Aber schauen wir doch einmal, inwiefern die Ergebnisse der Labor-Tests (Suche nach bestimmten Viren) die „Corona-Pandemie“ untermauern:

Bei der Untersuchung der eingesandten Proben von Erkrankten wurde bisher GAR NICHT auf Corona-Viren getestet, weil diese eben an sich keine große Rolle für grippale Infekte spielen.

Welche Viren wurden denn nun nachgewiesen?

In 42% der Proben (204) wurden übliche „Erkältungsviren“ gefunden (Atemwegsinfekte können auch bakteriell sein)

der Proben (204) wurden übliche „Erkältungsviren“ gefunden (Atemwegsinfekte können auch bakteriell sein) Im aktuellen Zeitraum war der Anteil der Influenza-Viren am höchsten (20%), (Die „Viren-Mischung“ ändert sich jede Woche)

Ab Woche 8 wurde auch nach dem SARS-CoV-2 gesucht. Und was hat man gefunden? Raten Sie mal?

Dieser sich rasant ausbreitende, Monster-Virus müsste sich jetzt doch in unseren Atemwegen „breitmachen“. Man müsste jetzt also in sehr vielen Abstrichen den SARS-CoV-2 (so heißt er wirklich, nicht „Corona-Virus“) finden.

Aber was sehen wir hier?

6 Nachweise in 871 Proben? Das sind im Durchschnitt 0,7% aller Abstriche! Wo ist denn hier eine Pandemie???? Schaut man sich dann auch noch die einzelnen Werte pro Woche an, sieht es nicht viel anders aus:

In der aktuellen Woche 12 waren ganze 3 Proben von 193 SARS-CoV-2 positiv, also 1,6%. (Vorhanden waren 204 Proben)

Ein Virus, das sich so „rasant“ ausbreitet, das totalitäre „Maßnahmen“ damit gerechtfertigt werden, kommt praktisch im Viren-Monitoring gar nicht vor???

Wo ist hier „Corona“ (SARS-CoV-2)? Nirgends.

Es gibt also keine „Corona-Pandemie“, die man mit seriösen, epidemiologischen Zahlen belegen könnte … (was ja die o.a. Wissenschaftler kritisieren).

WAS WIRD HIER GESPIELT? Mehr dazu in Teil 2…

