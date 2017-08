TERRORISTA!

Wir erleben gerade makabres „Sommerkino“ in Spanien, eine packende Mischung aus Psycho-Thriller und Actionfilm: Autos als Mord-Instrumente, Fahrer, die „verschwinden“, „erschossen“ werden, dann wieder „fliehen“. Nächtliche Explosionen, Entlarvung einer geheimen „Terror-Zelle“ usw. All das passt doch wunderbar in den vorbereiteten Denk-Rahmen (Frame): natürlich war es wieder der unheimliche „IS“, wer sonst?

Die Grenze zwischen Realität und PR-Inszenierung wird allerdings immer schwammiger und man muss versuchen, hinter die Kulissen zu schauen und kritisch zu hinterfragen, was uns über die Medien „serviert“ wird. Was fällt uns dabei auf?

Die angeblichen „Terroristas“ hatten nie eine Straftat begangen und waren auch nie den Sicherheitsbehörden aufgefallen. Es gab also keinerlei Hinweise darauf, dass fünf junge Männer aus Marokko (darunter zwei Teenager) geneigt waren, mehrere Terroranschläge in Katalonien zu begehen.

Wer hat sie aber in den Augen der Zuschauer zu Fanatikern und Mördern gemacht? Die Papageien-Presse.

Sie haben den Titel „Reporter“ schon lange nicht mehr verdient, sondern sind nur mehr „Repeater“, also zuständig für das Wiederholen von Behauptungen, die niemand überprüft hat, aber trotzdem als Tatsachen behandelt werden. Alles, was ihnen „die Behörden“ zuflüstern, übernehmen sie kritiklos, auch jeden Mist, der auf Twitter verbreitet wird, als ob „social media“ eine zuverlässige Quelle wäre.

Das ist zwar nichts neues, hat aber seit den Anschlägen in Barcelona einen neuen Tiefpunkt erreicht, wie im folgenden anhand einiger Beispiele gezeigt werden soll. So schreibt z.B. die Washington Post am 18. August (also nur einen Tag nach dem Anschlag in Barcelona):

„Die (spanischen) Untersuchungsbehörden glauben, dass mindestens acht Leute an der Planung der Anschläge beteiligt waren.“

Woher wollen die Behörden das aber wissen?

Bis dato weiß die spanische Polizei nicht, wer der Fahrer des Lieferwagens war, der angeblich auf La Rambla in die Menge gerast ist. Die verhafteten bzw. getöteten „Verdächtigen“ waren alle nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen und den Behörden auch in keiner Weise aufgefallen. Das räumt auch der WaPo-Artikel ein und zitiert dabei Major Josep Lluís Trapero von der katalanischen Polizei.

Plötzlich ist von einer „Terror-Zelle“ die Rede. Alle Angaben, die die Presse weiter verbreitet, stammen von Geheimdiensten und „Sicherheitskreisen“, also anonymen Quellen, die kein Journalist verifiziert hat.

Es gibt sehr gute Gründe, anzunehmen, dass Teile dieser „Behörden“ selbst in die Planung dieser Anschläge verwickelt waren (Gladio 2.0 – siehe auch Schlagwort „Terror“ auf diesem Blog), aber das ist natürlich mit einem DENKVERBOT belegt.

DER AUSWEIS-TRICK … schon wieder



Zwei anonyme, spanische „Sicherheitsbeamte“ sagten dann der Presse, man habe einen Mann zur Fahndung ausgeschrieben, weil „sein Ausweis in dem Lieferwagen gefunden wurde“, der in Barcelona in die Menge raste.

Die lächerliche Nummer mit dem „gefundenen Ausweis“ (erstmals bei „Charlie Hebdo“aufgeführt) ist mittlerweile schon so abgedroschen, scheint aber immer noch zu funktionieren, weil man den Presse-Papageien abgewöhnt hat, selbst zu denken.

Driss OUKABIR (der ältere Bruder) meldete sich schon Donnerstag Nacht bei der Polizei in Ripoll und sagte aus, man habe ihm seinen Pass gestohlen. Er sei außerdem zur Tatzeit nicht in Barcelona (70 km entfernt) gewesen. (Dieser Mann müsste natürlich das Recht haben, ein Interview zu geben, bevor ihm „etwas zustößt“).

Es wird dann in den Medien suggeriert, der 17-jährige Bruder (Moussa) habe diesen Pass benutzt, um den Lieferwagen zu mieten und er sei auch der Fahrer gewesen. Dafür gibt es aber keinen einzigen Beweis, sondern nur die lancierten Behauptungen der „Behörden“, die ihre Namen nicht nennen wollen. Hatte er überhaupt einen Führerschein? Konnte er fahren? (Die Behauptung wird später zurückgenommen)

Das absurde Theater, das uns hier als „islamistischer Terror“ vorgeführt wird, erreicht aber seinen Höhepunkt in der „Aufführung“ von Cambrils:

CAMBRILS: DAS KOMMT MIR SPANISCH VOR …

Szenenbild: Fünf Männer werden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von der Polizei in Cambrils erschossen.

Eine kohärente Erklärung oder gerichtsfähige Beweise für dieses Ereignis gibt es nicht, aber dann werden folgende seltsame „stories“ verbreitet:

Man sei „von der Hypothese ausgegangen“, dass es eine Verbindung zwischen diesen Männern und dem Anschlag in Barcelona gegeben habe (120 km entfernt)

die „Terroristen“ hätten Sprengstoff-Gürtel getragen (erweist sich später als falsch)

getragen (erweist sich später als falsch) sie hätten (um 1 Uhr nachts) versucht, wieder viele Fußgänger zu überfahren, seien aber von der Polizei dabei gehindert, sprich erschossen worden (es gab 7 Verletzte, drei davon Polizisten; später heißt es, nur 1 Polizist, 1 tote Frau)

sie seien von der Polizei „gestoppt worden (im Rahmen einer Kontrolle), hätten dann Gas gegeben und bei dieser „Verfolgungsjagd“ seien „mehrere Menschen angefahren worden“; mit einem Audi A3 seien sie dabei so schnell gefahren, dass sie die Kontrolle über das Auto verloren und es sich überschlug; später heißt es auch, sie hätten ein Polizeiauto gerammt (Fotos gibt es dazu keine)

dann seien sie aber – als ob nichts gewesen wäre – einfach ausgestiegen und hätten (da der gestrandete Audi wohl als Waffe nicht mehr zu gebrauchen war) nun mit Messern auf Passanten eingestochen (Muster: London);

ein heldenhafter Polizist habe dann – ganz allein – vier „Terroristen“ unschädlich gemacht (der muss ja geschossen haben, wie ein Berserker…)

Wer kann diesen Blödsinn (der aus einem billigen Action-Film stammen könnte) glauben?

Wir haben weiter oben festgestellt, dass keiner dieser Männer vorher in irgendeiner Form „verdächtig“ war. Nur der „gefundene Ausweis“ stellt eine Beziehung zum Anschlag in Barcelona her. Der könnte aber auch ein falsche Fährte sein, die gelegt wurde, um die wahren Drahtzieher (Geheimdienste) zu schützen und die Scharade vom „islamistischen Terror“ zu fördern.

Inzwischen spricht man bereits von einer Terror-Zelle von „mindestens 12 Leuten“ (vorher waren es acht), die durch die Anschläge in London „inspiriert“ gewesen seien. Die Presse behandelt – die bloßen Behauptungen – jetzt als bewiesene Fakten und schreibt:

„Oukabir und seine Genossen fuhren mit einem Lieferwagen durch Las Ramblas in die Menschenmenge. Mehr als 100 wurden dabei verletzt, 13 Passanten starben.

Auf die Frage, wie denn der Fahrer des Lieferwagens – ungesehen – entkommen konnte (und warum er nicht verletzt war, obwohl das Auto vorne schwer beschädigt ist), gibt es bis heute keine Antwort. Man könnte es auch so sagen: Die Frage wird erst gar nicht gestellt.

RAMBO GOES TO SPAIN

Doch die Presse wurde inzwischen mit einer weiteren Story gefüttert, die wir als Erklärung schlucken sollen:

„Nachdem er die Attacke ausgeführt hatte, soll er zu Fuß geflohen sein und anschließend einen Ford Focus gekapert haben (auf dessen Fahrer er so eingestochen hat, dass er später starb) und dann durch eine Polizei-Sperre gerast sein. Man nimmt an, dass er dann nach Cambrils fuhr, wo er sich mit seinen Dschihadi-Freunden traf.“

Vorher hatte es geheißen, man habe einen zweiten Lieferwagen gefunden, der wahrscheinlich als Fluchtauto gedacht war. Wieso dann auf einmal die Story vom Ford Focus? (Merke: Das gleiche Erzähl-Muster wie bei der filmreifen Flucht à la „Charlie Hebdo“)

Dann sei die Truppe mit einem Audi A3 (woher?) in einem Höllentempo über die Promenade gefahren (um ein Uhr nachts), verlor dabei die Kontrolle, das Auto überschlug sich und blieb mit den Rädern nach oben liegen. (S.Bild oben)

Jetzt könnte man auf den naheliegenden Gedanken kommen, dass die Insassen dieses Fahrzeuges eigentlich verletzt sein müssten, vielleicht gar nicht aus dem Auto raus konnten und auf jeden Fall unter Schock standen. Doch die Papageien-Presse kümmert sich nicht um logische Aspekte. Die jungen Marokkaner scheinen unverwundbar zu sein und so abgebrüht, dass Rambo neidisch werden könnte.

Sie steigen also einfach aus dem (umgedrehten) Auto und „attackieren Passanten mit Messern und Äxten“, informiert uns der Papagei der Zeitung The Telegraph. Die Polizei – offensichtlich mit hellseherischen Fähigkeiten ausgestattet, war „bereits vor Ort“ und erschoss umgehend „die Dschihadisten“.

Auch hier gibt es seltsame Unterschiede in der Darstellung:

Die einen schreiben, ein einziger Polizist habe vier Verdächtige erschossen, was einer heldenhaften Tat gleichkomme, doch Zeugen in Cambrils sprechen immer nur von einer Person, die sie am Boden liegen sahen, nachdem sie von der Polizei im Kugelhagel erschossen wurde. (Wir kommen noch darauf zurück)

DER MEDIALE RUFMORD

Dann kommt der Versuch, irgendwie zu erklären, wie aus einem 17-jährigen, völlig unbescholtenen Teenager ein fanatischer Verbrecher gemacht wurde:

„Trotz seiner Rolle als Anführer des Anschlags war Oukabir bisher den Sicherheitsbehörden nicht bekannt. Aber „social-media“ Konten, die ihm zugerechnet werden, enthielten islamistische Kommentare. In einem davon antwortete er auf die Frage: Was er tun würde, wenn er der absolute Herrscher der Welt wäre – Alle Ungläubigen umbringen …

Dass er (mit 17!) „Anführer“ des Anschlags“ war oder „Islamist“ wurde nie bewiesen, aber was kümmert das die Presse?

Dass jeder auf „social media“ posten kann, was er will und nicht verifizierbar ist, wer wirklich dahinter steckt, soll hier einfach ignoriert werden. In der realen Welt gab es nichts, was den jungen Marokkaner mit so einer Tat in Verbindung bringen würde, also muss in der virtuellen Welt ein Zusammenhang konstruiert werden.

Auch der Diebstahl des Ausweises macht keinen Sinn für ihn, denn ein Verbrecher würde damit seine eigene Identität verschleiern wollen bzw. den Verdacht auf jemand anders lenken. Den Pass des Bruders dafür zu benutzen (Mietwagen) wäre idiotisch, denn die Spur würde ja direkt wieder zu ihm führen.

Wer an dieser Stelle argumentiert „der wollte doch sowieso sterben“ (als islamistischer Märtyrer), also wäre ihm das egal gewesen, hat die Logik nicht auf seiner Seite. Warum? Wenn er bereit war, zu sterben, warum ist er dann abgehauen aus Barcelona? Das passt alles nicht zusammen … und dann noch das:

Ein nächtliche Explosion in der Stadt ALACANAR wurde später als Unfall beim Bombenbasteln (mit Gasflaschen) dargestellt, an dem die angebliche „Terror-Zelle“ beteiligt war. (Es gab einen Toten). Bemerkenswert ist die Tatsache, dass es zu einer zweiten Explosion kommmt, als Feuerwehr-Experten und Polizisten die Ursachen der ersten untersuchen wollen. Dabei werden mehrere Einsatzkräfte schwer verletzt. Major Trapero von der katalanischen Polizei sagt später, es gäbe eine Verbindung zum Anschlag in Barcelona (der am nächsten Tag stattfand). Beweise dafür? Nicht nötig …

Der Bürgermeister von Alcanar sagte aber folgendes aus:

Das Haus gehörte einer Bank und wir wissen nicht, was dort geschehen ist. Wir glauben, die Männer haben dort als eine Art Hausbesetzer gelebt. Niemand hat je gesehen, dass sie etwas Verdächtiges gemacht haben. Etwas, dass man hätte melden müssen. Und ich hatte keine Information von den städtischen Behörden über sie.“

Wir sehen also, auch hier gibt es keinerlei stichhältigen Hinweis darauf, keine unabhängige Quelle, die bestätigt, dass die Story über das „Bombenbasteln“ wahr ist. Sie dient nur dazu, die fabrizierte „Terror-Bedrohung“ und damit die Angst in der Bevölkerung zu vergrößern.

Laut The Telegraph stehen zwei mit Sturmgewehren bewaffnete Polizisten an der Straße, die zum Haus führt. Sie ist immer noch abgesperrt. Niemand kann sich also dort umsehen und die Angaben überprüfen.

DIE AUSSAGEN DER VERWANDTEN

Auch die Angehörigen können es nicht fassen, was über Moussa (17) verbreitet wird. Sein Vater sagt, es habe keinerlei Anzeichen für eine Radikalisierung gegeben. Er und sein Bruder hätten so gelebt, wie ihre Altersgenossen in Spanien, sich so angezogen wie sie. Moussa sei ein sanfter Junge gewesen. Er ging zur Schule und wollte nächstes Jahr seinen Abschluss machen. Er habe keinen Zweifel daran, dass er manipuliert worden sei (falls er wirklich der Täter war).

Weil die jungen Männer aus Marokko eine „völlig weiße Weste“ hatten, versucht man über die Presse, die Absurdität der Behauptungen (IS) durch konstruierte Erklärungen plausibel zu machen: So schreibt die Zeitung El Confidencial, es habe vielleicht einen geistigen Führer gegeben, der sie radikalisiert habe und ihnen dabei half, die Anschläge zu planen.

Dann kommt die Quadratur des Kreises (Zirkelschluß): die Tatsache, dass die angeblichen Mitglieder der „Zelle“ bisher keinerlei Verbindung zu Terrorismus hatten, untermauere doch diese Theorie. Vermutungen sollen also dadurch plausibel werden, dass man eine weitere Vermutung als Erklärung heranzieht.

Natürlich gibt es durchaus Fälle, wo harmlose Dummköpfe gezielt „islamistisch-radikalisiert“ wurden, aber nicht von einem „geistigen Führer“ sondern von verdeckt operierenden Geheimdienstleuten oder Polizisten. Dazu habe ich ja schon einige beweiskräftige Beispiele gezeigt (siehe hier und hier).

Schließlich meldeten die spanischen Medien, 11 Mitglieder der „12er-Terrorzelle“ seien entweder tot oder verhaftet worden. Nur einer, der 21-jährige Younes ABOUYAAQOUB sei noch auf der Flucht.

Nun hieß es plötzlich, er habe den Lieferwagen in Barcelona gefahren – so „vermutet“ es jedenfalls jetzt die Polizei, nachdem vorher Moussa Oukabir als Täter in den Medien gebrandmarkt wurde.

Was er wirklich getan oder nicht getan hat, interessiert niemand, denn er ist ja nun tot und sein „Motiv“ liefert uns eine posthume Interpretation von „social media“ …

Der neue „Täter“ Abouyaaqoub passt aber auch nicht in die Rolle des islamistischen Bösewichts. Anwohner, die ihn kannten, bezeichnen ihn als schüchtern und zurückhaltend. Eine ehemalige Mitschülerin sagte: „Ich hätte nicht gedacht, dass er zu einer Tat fähig ist.“

Auch der Bürgermeister von Ripoll, (wo drei der „Attentäter“ herkommen) Jordi Munell war fassungslos, als er von den Anschuldigungen hörte:

„Ripoll ist ein Ort, wo jeder jeden kennt.. Die Leute sind mit ihnen in die Schule gegangen und haben mit ihnen Fußball gespielt. Wir verstehen nicht, wie Menschen, mit denen wir jahrelang zusammengelebt haben, auf einmal mit Terrorismus zu tun haben sollen und ihren Familien geht es auch so.“

DIE VERWANDLUNG (KAFKA trifft ORWELL)

Auch das kennen wir aus früheren Terror-Geschichten: Menschen, die den angeblichen„Täter“ kannten, sind völlig perplex, weil das behauptete Verhalten überhaupt nicht mit dem tatsächlichen Verhalten, mit dem Charakter der Personen in Einklang zu bringen ist.

Wie ist das zu erklären? Diese scheinbare Veränderung von Dr. Jekyll zu Mr. Hyde?

Wurde hier auch die Persönlichkeit und das Bewusstsein verändert? Durch „Gehirnwäsche“ (verbal) und durch psychoaktive Drogen? Wer das erschreckende Ausmaß der „Mind-Control“-Programme der CIA und des US-Militärs (auch nur teilweise) kennt, findet diese Möglichkeit durchaus nicht abwegig, im Gegenteil.

Hier nur zwei kleine Ausschnitte des (zensurierten) Horror-Kabinetts, in dem Millionen Dollar für geheime „Forschung“ bewilligt wurde, die Methoden und Mittel finden sollte, die Psyche von Menschen in steuerbare Waffen zu verwandeln:

Und es wird noch konkreter:

(Anmerkung: Die „Testpersonen“ waren alles andere als „freiwillig“ … Diese „Forschung“ geht heute im „Battle-Lab“ Guantanamo weiter …aber dieses Thema ist tabu…)

Zurück nach Spanien:

Es gibt in diesem Fall eine glaubwürdige Zeugenaussage aus Cambrils, die die Drogen-Theorie (als „Mind-Control“) stark untermauert:

FITZROY DAVIES, mehrfacher Judo-Champion und heute Judo-Trainer aus England, befand sich zufällig in der Stadt Cambrils, als das angebliche Attentat stattgefunden haben soll. Hat er gesehen, wie ein Auto – nachts um 1 Uhr – in eine Menschenmenge gefahren ist? (Gibt es überhaupt irgendwelche Zeugen, die das gesehen haben?)

Schwer zu sagen, denn seine Aussagen wurden in den gezeigten Interviews so stark gekürzt, dass nicht mehr viel davon übrig blieb. Anstatt zu versuchen, den Tathergang mithilfe seiner Beobachtungen zu verifizieren (also zu prüfen, ob die Aussagen der Polizei wahr sind), konzentriert sich die Presse darauf, emotionale Reaktionen hervorzurufen.

Was erfahren wir also von ihm?

Davies war Zeuge, wie die (nicht uniformierte) Polizei einen Mann auf offener Straße (aus kurzer Distanz) im Kugelhagel erschossen hat. Er hat sogar ein kurzes Video dazu gemacht und darin sieht man etwas Erstaunliches:

Der Mann fällt nach den Schüssen zu Boden, steht aber binnen Sekunden wieder auf, als ob er unverwundbar wäre. (Der erste Gedanke ist: das waren nur Platzpatronen). Nicht nur das, er zeigt danach keinerlei Angst oder Schmerz, keinen Versuch, zu fliehen, sondern läuft direkt, geradezu euphorisch auf die Polizisten zu, die ihn dann „erledigen“.

Herr Davies war angesichts solcher Szenen natürlich schockiert und fragte sich, was das zu bedeuten habe. Im Interview sagt er dazu folgendes (00:48):

Innerhalb von 30 Sekunden war die Polizei da, richteten ihre Waffen auf ihn, schrien ihn an… dann schossen sie auf ihn. Er fiel zu Boden, nach 2 Sekunden stand er aber wieder auf … stieg über den Zaun, ging auf die Polizei zu, dann schossen sie wieder…

Ich dachte, der Mann hat irgendetwas eingeworfen, er war völlig aufgekratzt .. er wurde so oft getroffen, stand dann einfach auf. Als er auf die Polizei zuging, lächelte er, ja er lachte …

Davies wurde auch von „Sky News“ zu seinen Beobachtungen in Cambrils befragt und sagte dazu:

„Er benahm sich wie jemand, der unter Drogen stand“…. Nach der ersten Runde von Schüssen fiel er um und dann – ich dachte, bin ich in einem Film, einem dieser Horror-Filme? – stand er einfach wieder auf. Dieser Teil geht mir nicht mehr aus dem Kopf …“

Davies hat natürlich völlig Recht: Kein normaler Mensch verhält sich so. Niemand, der „bei Verstand“ ist, bei normalem Bewusstsein ist, würde so etwas tun (auch nicht, mit Autos in eine Menschenmenge fahren oder völlig fremde Leute mit Messern attackieren).

DIE TERROR-ZOMBIES

Aber jemand, dem bestimmte Amphetamine verabreicht wurden -ganz besonders Captagon® – würde sich genau so verhalten: Er könnte die ungeheuerlichsten Dinge tun, auch Menschen töten und würde dabei lächeln, sein Gehirn würde ihm nur suggerieren: alles ist super …

Wie Captagon wirkt und warum es tonnenweise zur Fabrikation von „Terror“-Mythen wie IS verwendet wird, habe ich hier bereits geschildert. (Hier der Link zum erwähnten BBC-Video, das von WordPress entfernt wurde! Mehr über Captagon – siehe Anhang)

Dass Davies ein Video über diesen Vorfall machen würde, konnten die Planer dieser Terror-Show nicht ahnen. Doch ihre Kontrolle über die Medien ist so weitreichend, dass auch diese „Panne“ sofort in die richtigen Bahnen gelenkt wird.

So greift z.B. die angesehene, britische Zeitung The Independent die Sache auf, gibt ihr aber den richtigen, propagandistischen „Spin“.

„Die katalanische Polizei erschoß fünf Leute um einen zweiten Anschlag … zu verhindern. Der Mann aus Wolverhampton (Davies) erzählte, wie einer der verdächtigen Terroristen weiterhin die Polizisten provozierte, selbst nachdem er zum ersten Mal von Kugeln getroffen wurde…“

Hier wird also nicht untersucht, wie es zu diesem seltsamen Verhalten kommen konnte (und auch die Leser sollen nicht darüber nachdenken), sondern das ganze als makabres Spektakel präsentiert. Mit dem passenden frame ausgestattet, soll das Publikum darin sehen, wie fanatisch und unberechnbar diese „Terroristen“ sind.

Wie sich später herausstellte, waren die in der Presse erwähnten „Bombengürtel“ nur Attrappen und „gesehen“ hat man sie auch nur bei einem Mann, eben dem, der laut Davies „auf Drogen“ war und gar nicht mitbekam, was hier passierte.

Die wichtigste Aussage in diesem Artikel des Independent ist aber diese (O-Ton natürlich Englisch):

Die regionale Polizei konnte (noch) nicht bestätigen, auf welche Weise die Zivilisten und der Polizist in Cambrils verletzt wurden.

Dann heißt es weiter:

Lokale Medien berichteten, ein Fahrzeug sei in ein Polizeiauto und in der Nähe befindliche Passanten gefahren, wobei die Angreifer von der Polizei erschossen wurden (einer schwenkte dabei ein Messer).

Moment mal: Ist das nun die Story von Cambrils (120km entfernt von Barcelona) oder von Sant Just Desvern?

Wenige Stunden nach dem Anschlag in Barcelona wird „gemeldet“, dass es am gleichen Tag einen Zwischenfall in Sant Just Desvern gab. Doch es werden dazu widersprüchliche Geschichten verbreitet. Der Spiegel z.B. schreibt dazu:

In Sant Just Desvern, einem nördlichen Vorort Barcelonas, überfährt gegen 20.30 Uhr ein Auto zwei Polizisten an einer Straßensperre. Der Fahrer wurde erschossen. Diese Tat scheint laut dem katalanischen Polizeipräsidenten jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Anschlag in Barcelona zu stehen.

Der katalonische Innenminister sagt aber am Freitag morgen, der Mann sei durch Messerstiche umgekommen (die natürlich nicht von der Polizei stammen) und er sei auch nicht der Fahrer des Wagens gewesen, sondern der Beifahrer. Nach dem Fahrer werde nun gefahndet. Eine Verbindung zu den Anschlägen sei (nun doch) möglich.

Reuters „berichtete“ dazu folgendes:

„Ein Toter sei zudem in einem Auto gefunden worden, dass in einen Polizeikontrollposten in Barcelona gefahren sei. Unklar war, ob ein Zusammenhang zu dem Fahrer des Vans bestand, der über die Las Ramblas gerast war. ..Außerhalb von Barcelona wurde im Zusammenhang mit den Ermittlungen nach Behördenangaben ein Kleintransporter gefunden. Spanischen Medien zufolge soll ein zweiter Van als Fluchtfahrzeug eingesetzt worden sein.“ (Wozu dann der Ford Focus?)

Was ist hier los? Wie ist es möglich, völlig verschiedene Erklärungen über einen solchen Vorfall abzugeben und niemand wundert sich darüber?

Hat der Spiegel irgendeine Behauptung überprüft, bevor er sie veröffentlicht hat?

Natürlich nicht. Man will doch hinter den anderen Presse-Papageien nicht herhinken und stützt sich auf spanische „Zeitungsberichte“, die sich wiederum auf anonyme „Sicherheitskräfte“ berufen. Es handelt sich also um “Hören-sagen“ ohne jede Verifikation. Die Presse tut so, als ob die ihnen zugespielten Informationen nie angezweifelt werden müssten. Das ist bequem, man erspart sich viel Mühe, wenn man einfach als Fließband für „Meldungen“ fungiert:

Am Freitag, gegen 10 Uhr morgens „berichtet“ die spanische Presse, Moussa Oukabir sei der Fahrer des Lieferwagens in Barcelona gewesen, also der jüngere Brüder des Mannes, dessen Ausweis gestohlen wurde, obwohl es keinen Beweis dafür gibt. Die „Meldung“ wird weltweit von den Presse-Papageien nachgeplappert. (Kurz darauf wird aber ein anderer Mann als „mutmaßlicher“ Fahrer angegeben)

sei der Fahrer des Lieferwagens in Barcelona gewesen, also der jüngere Brüder des Mannes, dessen Ausweis gestohlen wurde, obwohl es keinen Beweis dafür gibt. Die „Meldung“ wird weltweit von den Presse-Papageien nachgeplappert. (Kurz darauf wird aber ein anderer Mann als „mutmaßlicher“ Fahrer angegeben) Am frühen Nachmittag wird gemeldet, ingesamt vier Personen seien inzwischen festgenommen worden, die aber bisher nie den Anti-Terror-Behörden aufgefallen waren. Wieso wurden sie dann zu „Verdächtigen“? Das fragt die Presse nicht.

Später werden (am gleichen Tag) die Namen von vier weiteren „Verdächtigen“ veröffentlicht, die von der Polizei gesucht werden: Moussa Oukabir (17) , Mohamed Hychami (24 ), Younes Abouyaaqoub, and Said Aallaa (19) . Mit Ausnahme von Aallaa stammen alle aus dem gleichen Ort: Ripoll.

(17) , ), Younes Abouyaaqoub, and . Mit Ausnahme von Aallaa stammen alle aus dem gleichen Ort: Ripoll. Am späten Abend gibt dann die katalanische Polizei bekannt, dass unter den fünf getöteten Männern (in Cambrils) 3 sind, die erst vor wenigen Stunden als „Verdächtige“ bezeichnet wurden (oben rot markiert) sowie der Bruder von Mohamed, Omar Hychami , (21) und der 19-jährige El Houssaine Abouyaaqoub , dessen Bruder Younes auch als „Verdächtiger“ gilt und weiterhin gesucht wird. Nun soll er plötzlich der Fahrer des Lieferwagens gewesen sein

, (21) und der 19-jährige , dessen Bruder Younes auch als „Verdächtiger“ gilt und weiterhin gesucht wird. Nun soll plötzlich der Fahrer des Lieferwagens gewesen sein Hier fällt auf, dass es sich um drei Brüderpaare handelt (Oukabir, Hychami und Abouyaaqoub). Ist das nur Zufall?

Zu den Ereignissen in Cambrils gibt es noch viele offene Fragen, die Journalisten stellen müssten:

Gibt es irgendwelche Zeugen für die Darstellung der Polizei in Cambrils? Wurden ihre Aussagen aufgenommen? (das Erschießen von vier Männern betreffend)

(das Erschießen von vier Männern betreffend) Hat jemand gesehen, wie der Audi über die Promenade raste?

Hat jemand gesehen, wie die Männer ausstiegen und Passanten attackierten?

Was ist mit den Überwachungskameras in Spanien?

Gibt es Interviews mit Opfern aus Cambrils?

Wer war der „aufgedrehte“ Mann, der im Video von Davies von Polizisten erschossen wurde?

Das scheint die Medien überhaupt nicht zu interessieren.

Tatsächlich wurde hier ein unbewaffneter, geistig verwirrter (offenbar unter Drogeneinfluß stehender) Mann kaltblütig ermordet, weil die geschürte Terror-Panik auch bei der Polizei dazu führt, dass zuerst geschossen und dann nachgedacht wird. Bei all diesen erschossenen „Terroristen“ müsste auf jeden Fall ein entsprechendes Drogen-Screening gemacht werden.

Die Polizei dachte ursprünglich, einer der fünf getöteten Männer in Cambrils sei der Fahrer des Lieferwagens in Barcelona gewesen, änderte dann aber ihre Meinung. Worauf stützte sich aber diese Einschätzung? Sie konnten doch um ein Uhr nachts gar nicht wissen, wer die Männer in Cambrils waren?

Später meldet REUTERS, dass vier Angreifer getötet und einer verletzt wurde und dann wird durch die katalanische Polizei im Radio (RAC1) bekanntgegeben, dass die “Bombengürtel” nur Attrappen gewesen seien.

Interessant dabei ist, dass in dieser “Meldung” so argumentiert wird:

“Die Polizei sagte, sie habe fünf Angreifer getötet um eine zweite Attacke (diesmal) mit Sprengstoff-Gürteln – zu vereiteln.”

FRAGE: Wenn ich einen Terror-Anschlag mit Sprengstoffgürtel plane, wieso “entführe” ich dann ein Auto in Barcelona, ersteche den Fahrer, durchbreche eine Polizeisperre, fahre über 120 km (keine Verfolgung?) , besorge mir einen Audi, überschlage mich dann mit dem A3, steige einfach aus, attackiere mit Messern Passanten, um dann im Kugelhagel zu sterben?

Das hört sich so “echt” an wie eine Action-Sequenz aus Tom & Jerry ….

Wenn ich bereit bin, mich selbst in die Luft zu sprengen (egal wofür), wieso dann zuerst ein Angriff mit einem Lieferwagen in einer großen Stadt, dann eine riskante Flucht, das ganze mediale Theater? Der einzige Sinn dieser Show besteht darin, den Leuten Angst zu machen, damit sie nach dem “starken Staat” rufen, also autoritäre Strukturen akzeptieren und bereit sind, für mehr “Sicherheit”, ihre Rechte zu opfern.

Im Falle Kataloniens kommt noch dazu, dass es ja am 1. Oktober eine Abstimmung über die Abspaltung von Spanien geben soll, was der Regierung in Madrid natürlich große Sorgen macht. Terroranschläge könnten dazu dienen, diese Idee ins Wanken zu bringen.

Last not least …. das “KILLER-AUTO” … braucht gar keinen Fahrer mehr!

Zum Thema wer hat das Killer-Auto „gefahren“: Autos können heute schon ohne Zutun des Fahrers durch Manipulation der Steuerungs-Elektronik kontrolliert werden. Der Text ist Englisch, hier die Zusammenfassung auf Deutsch:

„Durch mehrere Experimente – im Labor und auf der Straße – demonstrieren wir die Fähigkeit, eine große Bandbreite von automotiven Funktionen zu kontrollieren und das Eingreifen des Fahrers völlig unwirksam zu machen: dazu gehört die Bremsen lahmzulegen oder „on demand“ einzelne Räder zu bremesen, den Motor auszuschalten, usw.

Es zeigte sich, dass es möglich ist, grundlegende Sicherheitssysteme zu umgehen … auch das Implantieren eines bösartigen Codes in die Telematic-Einheit war erfolgreich, sodaß alle Spuren dieser Eingriffe nach einem „Unfall“ gelöscht sind …

Die Technik muss ja nicht immer für kriminelle Zwecke eingesetzt werden, wie diese Videos zeigen:

https://www.youtube.com/watch?v=YEn9bQkBXkE Audi parkt autonom in Tiefgarage

https://www.youtube.com/watch?v=RIe9gSRBQTk Mercedes LKW fährt alleine

https://www.youtube.com/watch?v=kwx4cksf2dE Volvo LKW ferngesteuert im Härtetest

Doch die Geheimdienste, vor allem die CIA interessiert sich nicht für selbst-parkende Autos, aber sehr für Fahrzeuge, die gegen den Willen des Fahrers (oder ohne ihn) beschleunigt und gelenkt werden können und dann zu Mord-Waffen werden. Das wurde durch die Wikileaks-Enthüllungen (Vault 7) bestätigt.

In diesem Video sieht man, (in einem harmlosen Test, von dem der Fahrer wusste) wie unheimlich es wird, wenn das Auto “ferngesteuert” ist , z.B. das Radio beginnt in voller Lautstärke zu spielen (kann nicht abgeschaltet werden!), dann wird die Scheiben-Waschanlage permanent aktiviert (der Fahrer sieht nichts mehr), dann wird der Motor abgewürgt. ..

Mit dieser Technologie kann natürlich auch ein Lieferwagen dazu gebracht werden, in eine Menge zu rasen … (das würde dann erklären, warum der “Fahrer” immer „abhauen“ kann)

Der “flüchtige Fahrer“ muss also in jedem Fall erschossen werden …

ANHANG: CAPTAGON-INFO

